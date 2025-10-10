Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova’nın, Yunan cuntasının 1974’te Kıbrıs’ta yaptığı darbeyi hatırlatarak “o zaman Atina’nın askeri müdahalesi ile Ada’nın egemenliği ihlal edildi” vurgusuna Yunanistan’dan ve Güney Kıbrıs’tan tepki geldi.

Alithia’nın haberine göre DİSİ, Rusya Dışişleri Bakanlığı sözcüsünün Türkiye’nin 1974 Kıbrıs Barış Harekatı’nı haklı çıkardığını belirterek Hristodulidis hükümetine “derhal bütün uygun diplomatik girişimlerde bulunma” çağrısı yaptı.

Parti tarafından yapılan açıklamada, Türkiye’nin Barış Harekatı ve Ada’daki varlığı ile “uluslararası hukuku ihlal ettiğini, bu durumun BM kararları ile de kınandığını” öne sürdü. KKTC’nin Türkiye dışında hiçbir ülke tarafından tanınmadığını belirten DİSİ Hristodulidis hükümetinden “derhal bütün uygun girişimlerde bulunmasını” istedi.

Yunan diplomatik kaynakları 1974 Barış Harekatı’nın “Helenizm’in kanayan yarası olmaya devam ettiğini” belirtirken Yunan hükümeti 15 Temmuz 1974’te Cumhurbaşkanı III. Makarios’a yönelik darbenin Yunanistan’ın bütün seçilmiş demokratik hükümetleri tarafından kınandığını, Kıbrıs sorununun da uluslararası alanda “bir istila ve işgal sorunu olarak tanındığını” öne sürdü.

Yunan hükümetinin Kremlin’e cevabında “Kuzey Makedonya örneğinde olduğu gibi anlaşmazlıkların barışçıl çözümünün önemine vurgu yaprak devletlerin barış ve iş birliği içerisinde birlikte var olma ilkelerini belirleyen 1975 Helsinki Nihai Sözleşmesini” hatırlattı.

Gazete Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova’nın geçen çarşamba günü Rusya’yı “Helsinki Nihai Bildirgesinin 10 maddesinin 10’unu da ihlal etmekle suçlayan Finlandiya Dışişleri Bakanı Elina Baltonen’e cevabında, Türkiye’nin Kıbrıs Barış Harekatı’nın haklı gösterdiğini, Yunanistan’ı ise Kuzey Makedonya ismi konusunda Helsinki Anlaşmalarının ilkelerini ihlal etmekle suçladığını" hatırlattı.

Habere göre Zaharova Telegram’dan yaptığı paylaşımda aralarında Yunanistan’ın da bulunduğu AGİT üyesi ülkeleri aynı ilkeleri sistemli şekilde ihlal etmekle suçladı. Yunan cuntasının 15 Temmuz 1974’te Kıbrıs’ta yaptığı darbeyi hatırlatan Zaharova “o zaman Atina’nın askeri müdahalesi ile Ada’nın egemenliği ihlal edildi.” ifadesini kullandı, Türkiye’nin Barış Harekatı’nın ise Yunan müdahalesine tepki olduğuna işaret etti.

Zaharova Kuzey Makedonya ismi konusuna da atıf yaprak Yunanistan’ı, 2018’e kadar Makedonya Cumhuriyeti ile uluslararası iş birliği inisiyatiflerini engellemekle suçladı.