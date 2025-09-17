İsrail, Güney Kıbrıs’a hava savunma sistemlerini ulaştırdı. Hava savunma sistemi Barak MX, Limasol limanından Güney Kıbrıs’a getirildi.

Rum Hükümet Sözcü Yardımcısı Yiannis Antoniou, İsrail’den Barak MX uçaksavar sistemini ikinci kez teslim alındığını doğruladı.

Antoniou’ya “İkinci kez Barak hava savunma sistemlerinin teslim alınmasının, Türkiye'de yarattığı sert tepkiler hakkında yorum yapması” istendi. Antoniou, "Biz savunma konularında yorum yapmıyoruz. Türkiye uluslararası hukukun ihlalinden söz edebilecek son ülke” dedi.

Öte yandan Kıbrıs Rum yönetiminin; Rum ordusunu güçlendirmek için ABD'den satın almak istediği savunma ekipmanı listesi ortaya çıktı.

Listede C-30 nakliye uçağı, OH-58D ve CH-47D Chinook helikopterleri, M1117 Guardian zırhlı güvenlik aracı ve M109A5 topları öne çıktı. İsrail'den Barak savunma sistemleri alan Rum lider Hristodulidis yönetiminin Amerikan pazarından uçaksavar, füze savunma ve radar sistemleri almak için de yoğun çaba harcadığı ifade edildi.

Hristodulidis'in, Andreas Papandreou Hava Üssü'ne Patriot füze savunma sistemi de kurmak istediği belirtildi. ABD'den askeri bir ekibin de sevkiyat öncesinde Baf'taki Andreas Papandreou Hava Üssü'nün savunma alanını güçlendirmek amacıyla Güney Kıbrıs'a geleceği bildirildi.