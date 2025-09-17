KTOEÖS, Bekirpaşa Lisesi ve Atatürk Meslek Lisesi’nde öğretmenlerin

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), "Bekirpaşa Lisesi ve Atatürk Meslek Lisesi’nde iki öğrenci başörtüsü ile okula gönderildiği" gerekçesiyle bu okullarda öğretmenlerin eylemde olduğunu belirtti.

KTOEÖS’ten yapılan açıklamada şöyle denildi:

“AKP’nin talimatlarıyla hareket eden UBP-DP-YDP hükümetinin Disiplin Tüzüğü dayatması, Bekirpaşa ve Atatürk Meslek Liselerinde sürmektedir.

Kız öğrenciler organize biçimde başörtülü olarak okullara gönderilmekte; öğretmenlerimiz ise grev ve eylemle bu gerici kuşatmaya karşı kararlılıkla direnmeyi sürdürmektedir. Biz, laik, bilimsel, nitelikli eğitim için mücadele ediyoruz. Muhafazakârlaştırma dayatmasına boyun eğmeyeceğiz. Laik, bilimsel, nitelikli eğitim için; çocuklarımıza, geleceğimize sahip çıkmak için buradayız. Muhafazakârlaştırmaya geçit yok! Öğretmenin direnişine destek çağrısında bulunuyoruz!”

Öte yandan KTOEÖS Genel Sekreteri Tahir Gökçebel ise “Dün, (önceki gün) Eğitim Bakanlığı ile iş birliği içindeki "Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçiliği ajanları" tarafından Bekirpaşa ve Atatürk Meslek Lisesi’nde başörtülü öğrencilerin okula girişleri sağlandı” ifadelerini kullandı. Bunun, AK Parti rejiminin fakirleşen toplumlarda eğitim sistemine yönelik dönüşüm hamleleriyle kurmaya çalıştığı ideolojik bir yapı olduğunu savunan Gökçebel, sınırları çizilmiş bir muhalefet sistemi için eğitim düzeni oluşturulmaya çalışıldığını öne sürdü.