Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Türkiye Büyük Millet Meclisi eski Başkanı ve Kıbrıs İşlerinden Sorumlu eski Devlet Bakanı ile Başbakan Yardımcılığı görevlerinde bulunan Cemil Çiçek’i kabul etti.

Öztürkler kabulde yaptığı konuşmada, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin KKTC’nin gelişimini engellemeye yönelik adımlar attığını ifade etti. Öztürkler, özellikle Rum lider Hristodulidis’in yaptığı silahlanma anlaşmalarının adayı tehlikeli bir noktaya sürüklediğini söyledi.

Fransa ve İsrail’le yapılan askeri iş birliklerinin bölge barışına zarar verdiğini belirten Öztürkler, Rum tarafının dış güçlere bağımlı bir politika izlediğini ve milli gelirini refah yerine silaha harcadığını kaydetti.

Öztürkler, KKTC’nin en büyük güvencesinin Türkiye Cumhuriyeti olduğunu vurgulayarak, Türkiye’nin garantörlüğü ve Türk askerinin adadaki varlığının Kıbrıs Türk halkı için hayati önem taşıdığını ifade etti.

Son dönemde adaya gelen F-16 savaş uçakları ve hava savunma sistemlerinin güvenlik açısından anlamlı olduğunu dile getiren Öztürkler, bu çerçevede Anavatan Türkiye’ye şükranlarını sundu.

Cemil Çiçek’in geçmişte KKTC’ye önemli hizmetlerde bulunduğunu ifade eden Öztürkler, asrın su projesi başta olmak üzere çeşitli görev dönemlerinde Kıbrıs’a yaptığı katkıların halk tarafından takdir edildiğini söyledi.

Cemil Çiçek de konuşmasında, uzun yıllar Türkiye–KKTC ilişkilerinin koordinasyonundan sorumlu olduğunu hatırlatarak, Ada ile güçlü bağları olduğunu söyledi.

Siyasi hayatının önemli bir bölümünün KKTC ile iç içe geçtiğini belirten Çiçek, “Ben Yozgatlıyım ama ikinci memleketimi Kuzey Kıbrıs olarak kabul ederim.” dedi. Görevde olduğu dönemlerde KKTC’ye yönelik birçok hizmetin hayata geçirilmesi için çalıştıklarını ifade eden Çiçek, bugün bu çalışmaların meyvelerinin görüldüğünü söyledi.

Türkiye’den Anamur üzerinden deniz altından su getirilmesini sağlayan ve “asrın projesi” olarak nitelendirilen su temin hattının önemine değinen Çiçek, projenin hayata geçirilmesinde merhum Başbakan İrsen Küçük ile birlikte imza attıklarını hatırlattı.