Başbakan Ünal Üstel, dün Kıbrıs TV’de katıldığı programda, hayat pahalılığı ve fahiş fiyatla mücadelede yeni denetim mekanizmalarının devreye girdiğini söyledi. Üstel, Maliye ve Ekonomi bakanlıklarının artık ithal edilen ürünün alış fiyatından raf fiyatına kadar tüm süreci görebileceğini belirtti.

Üstel, geçmişte ithal edilen bir ürünün hangi bedelle alındığı, navlunun ne kadar olduğu ve raf fiyatına nasıl yansıdığı konusunda devletin yeterli kontrol imkanına sahip olmadığını savundu. Üstel, yeni otomasyon sistemiyle birlikte, İstanbul’dan alınan bir malın faturası, navlun bedeli, gümrüklenmesi ve satış fiyatının artık daha net izlenebileceğini söyledi.

Başbakan Üstel, sistem üzerinden fahiş fiyat uygulaması tespit edilmesi halinde vergi memurlarının devreye gireceğini ve gerekli cezaların uygulanacağını ifade etti. Ekonomi Bakanlığı ile Tarım Bakanlığı’nın da kendi alanlarında denetimleri sürdürdüğünü belirten Üstel, böylece piyasada daha dengeli bir yapı oluşturmayı hedeflediklerini kaydetti.

Başbakan Üstel, amaçlarının piyasayı daha şeffaf hale getirmek ve vatandaşın alım gücünü korumak olduğunu belirtti.

Üstel, belediyelerin su ücretlerine ilişkin yeni bir düzenleme hazırlanacağını açıkladı. Üstel, su fiyatlarının yasayla sınırlandırılacağını söyledi. Bazı belediyelerin suyu önemli bir gelir kapısı haline getirdiğini ifade eden Üstel, fiyat farklılıklarının kamuoyunda yanlış şekilde hükümete mal edildiğini söyledi.

Üstel, “İlk defa beyan ederim” diyerek, su fiyatlarına ilişkin yeni yasal adımı duyurdu. Buna göre hükümet, belediyelerin uygulayacağı su ücretleri için üst sınır ve alt sınır belirleyecek. Üstel, bu düzenlemenin 1 Temmuz’dan önce Meclis’ten geçirilmesini hedeflediklerini kaydetti.

Üstel, savaşlara ve ekonomik daralmaya rağmen çalışanları enflasyon karşısında ezdirmediklerini savunarak, sosyal sigorta prim destekleri ve yeni teşviklerle çalışma hayatını koruduklarını söyledi.

Üstel, hükümetin sektörlere aylık yaklaşık 260 milyon TL destek verdiğini, kadın çalışanlarda sosyal sigorta prim desteğinin yüzde 80’e, erkek çalışanlarda ise yüzde 60’a çıkarıldığını belirtti. Bu uygulamalarla birlikte Güney Kıbrıs’a çalışmaya gidenlerin sayısında ciddi düşüş yaşandığını savunan Üstel, bu oranın yaklaşık üçte bire kadar gerilediğini söyledi.

Üstel, bu yıl yeni bir açılım daha yaptıklarını belirterek, kendi hesabına ya da bir işveren yanında çalışacak KKTC vatandaşlarına aylık 20 bin TL destek verildiğini açıkladı. Ayrıca engellilerin 30 yıl sonra ilk kez devlette istihdam edildiğini, özel sektörde çalıştırılmaları halinde ise asgari ücretin yüzde 50’sinin ve sosyal sigorta primlerinin devlet tarafından karşılanacağını söyledi.