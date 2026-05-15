14 Mayıs Bilimsel Eczacılık Günü kapsamında eczacılar, sosyal medya üzerinden yaptıkları paylaşımlarla mesleki sorunlarını ve sağlık sistemindeki yerlerini gündeme taşıdı.

Kısa sürede çok sayıda eczacının destek verdiği paylaşımlarda, “EczacıVarsaSağlıkVar” ve “BeyazÖnlükDirenişi” etiketleri öne çıktı. Yapılan paylaşımlarda eczacıların yalnızca ilaç temin eden kişiler olmadığına vurgu yapılırken, halk sağlığının korunmasında üstlendikleri kritik role dikkat çekildi.

Birçok eczacı, beyaz önlükleriyle çektirdikleri fotoğrafları paylaşarak sağlık alanında yaşanan sorunlara karşı farkındalık oluşturulması çağrısında bulundu. Mesleğin görünmez hale getirilmesine tepki gösterilen mesajlarda, eczacıların sağlık sisteminin ayrılmaz bir parçası olduğu ifade edildi.

Sosyal medya paylaşımlarında şu ifadeler kullanıldı:

-Bu bir hatırlatma değil, bir uyarıdır.

-Eczacıyı yok sayan, sağlığı yok sayar.

-Görmezden gelen kaybedecek.

-Biz buradayız. Hep buradaydık.

ECZACILAR BİRLİĞİ:

Öte yandan Eczacılar Birliği 14 Mayıs Eczacılar Günü'nde düzenlenen basın toplantısında, sağlık sistemindeki son gelişmeleri ve eczacıların karşı karşıya olduğu mali krizi masaya yatırdı. Birlik Başkanı Umut Öksüz, devletin eczane raflarındaki ilaçlara doğrudan el koyarak tedarikçi olmasının mesleğin doğasını bozduğunu ve sürdürülemez bir tablo yarattığını vurguladı.

Öksüz, eczacıların giderlerinin son iki yılda yüzde 150 ile 200 arasında arttığını, buna karşılık ilaca gelen zamların ise sadece yüzde 37 seviyesinde kaldığını vurguladı. "Giderler üç katına çıkarken gelirler yerinde saydı" diyen Öksüz, bu tablonun mesleğin sürdürülebilirliğini imkansız hale getirdiğini savundu.

"DEVLET FIRINCILIK VE KASAPÇILIK YAPIYOR"

Konuşmanın en çarpıcı bölümünde, devletin sağlık sektöründeki rolü eleştirildi. Öksüz, devletin eczanenin rakibi haline geldiğini iddia ederek şu benzetmeyi kullandı: "Siz fırıncısınız ve düşünün ki devlet ekmek üretiyor. Vatandaş fırından ekmeği ücretsiz almalı. Devlet bugün fırıncılık, kasapçılık yapıyor. Bizim mesleğimiz ne kasapçılıktır ne de fırıncılık; hayati öneme sahiptir. Doğru model bu değil."

Öksüz, devletin geçen yıl 310 milyon TL değerinde ilaç temin ettiğini, bunun 70 milyon TL'sinin vitaminlerden oluştuğunu belirtti. Bu durumun, "eczacılar birliğinin ilaç getirmemize karşıdır" şeklinde yorumlanabileceğini ancak asıl mesele sistemin nasıl kurgulanması gerektiği olduğunu söyledi.

Öksüz, devletin eczane raflarında bulunan ilaçların ihalesine girmek yerine, vatandaşın kapısını açıp en yakın eczaneden ilacını alması gerektiğini savunarak mevcut modelin değiştirilmesi çağrısında bulundu. Eczacılar Birliği'nin tüm kesimlerle eşit mesafede olduğunu belirten Öksüz, "Bize nasıl yaklaşılırsa biz de öyle yaklaşacağız" mesajını verdi.

Basın toplantısında Öksüz, Sağlık Bakanlığı ile yaşadıkları iletişim sorunlarına da değindi. "İki gündür başında ve meclis kürsüsünde Sağlık Bakanı'na şikayet ediyoruz. Bir aydır bakanlıkta randevu talebimize cevap alamadık" diyen Öksüz, "Sayın Başbakan'dan randevu aldık ve sorunları anlattık. Başbakan, sağlık bakanını aradı. Tabii ki beni muhatap alanlara söyleyeceğim" ifadelerini kullandı.

Öksüz, "İş yapmak isteyen varsa buyursun gelsin" mesajı verirken, "Biz çocuk değiliz, onlar gibi biz de ana babanın evladıyız. Bir sıkıntı varsa konuşulacak. Bu ülkenin makamları halkın makamlarıdır" diyerek diyalog kapısının açık olduğunu vurguladı.

Toplantıda reçete soruşturmasındaki eczacıların durumu da gündeme geldi. Öksüz, "62 meslektaşımız teminata bağlandı. Arkadaşlarımız yalnız değildir" dedi. "Bizden de dahil özgürlükleri ellerinde değil. Eczacı yasa gereği eczanesinin başında olmalı. Yasal anlamda bu insanların iş yeri var. Yurt dışına kaçamazlar. Kaçmaları ekmek kapılarının sonlanması demektir. Psikolojik baskı altındadırlar" diyen Öksüz, meslektaşlarının maruz kaldığı baskıya dikkat çekti.

"Bu dosyalar için kendi bünyemizde çalışacağız. Hukuki ve teknik mekanizmayı harekete geçiriyoruz. Bu birlik meslektaşlarımızın yanındadır" diyerek Eczacılar Birliği'nin destek taahhüdünü yineledi.

Umut Öksüz, özellikle KKTC’de yaşanan ilaç tedariği sorunlarının halk sağlığını ciddi şekilde etkilediğini söyledi. Öksüz, yaklaşık 2,5 yıldır bazı ilaçların temin edilemediğini belirterek çözümün yerli üretimden geçtiğini vurguladı.

PİYASADA İLAÇ SIKINTISI BÜYÜYOR

Öksüz, başta tansiyon ilaçları olmak üzere birçok ilacın piyasada bulunamamasının hastaları zor durumda bıraktığını ifade etti. Teramisin gibi kritik ilaçların eksikliğinin tedavi süreçlerini aksattığını belirten Öksüz, kronik hastaların bu durumdan en fazla etkilenen kesim olduğunu söyledi.

İlaç tedariğinde yaşanan sorunların temelinde kur baskısı ve distribütörlük anlaşmazlıklarının bulunduğunu belirten Öksüz, şu ifadeleri kullandı:

“KKTC’de iki buçuk senedir gelmeyen ilaç var. Güneydeki firma ABD’ye yazı yazıyor, ‘distribütör benim’ diyor. Türkiye’deki distribütöre yazı yazıyor ve ilaç buraya gelmiyor.”

KKTC genelinde 386 eczanenin aktif hizmet verdiğini hatırlatan Öksüz, eczacıların sağlık sistemindeki kritik rolüne dikkat çekti.

Öksüz, ilaç krizine karşı en kalıcı çözümün yerli üretim kapasitesinin artırılması olduğunu vurguladı.