Cumhurbaşkanı adayı ve Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, ilk 100 günde 15 adım planı olduğunu açıklayarak, seçilmesi durumunda Cumhurbaşkanlığında farklı başlıklarda çalışacak birimleri kamuoyu ile paylaştı.

“Beş yılda, beş yıldan fazlasını kaybettik. Arayı kapatmamız lazım” diyen Erhürman, “Saraya, köşke kapanmak niyetinde değiliz.” vurgusu yaptı.

Erhürman, yeni döneme dair hedeflerini ve “İlk 100 Gün” programını önceki gün Eziç Lefkoşa’da yer alan basın toplantısında açıkladı.

İlk 100 günde 15 adım planı olduğunu açıklayan Erhürman, ilk olarak birlikte yönetmeyi nasıl örgütleyeceklerini paylaşmak istediğini dile getirerek, sorunların birlikte tespit edilmesi ve çözümlerin birlikte bulunmasının katılımcı demokrasi anlayışının en önemli unsuru olduğunu söyledi.

Erhürman, ilk 100 günde 15 adım planını şöyle açıkladı:

1. Birlikte Yönetim Birimi

“Birlikte yürüyeceğiz, birlikte kazanacağız” diyoruz. Birlikte yönetmeyi nasıl örgütleyeceğimizi paylaşmak istiyorum. Toplumsal eşgüdüm içinde yürütülmesi gerektiğini söyledik. Katılımcı demokrasi anlayışının en önemli unsuru, birlikte yönetme stratejisidir. Bu birimde, Siyasi Partiler Konseyi olacak: Son genel seçimde yüzde 3’ün üzerinde oy alan ve faaliyetlerini sürdüren tüm siyasi partiler düzenli olarak toplanacak. Muhtarlar Konseyi ve Meslek Kuruluşları Konseyi de oluşturulacak. Gençlik ve Kadın Konseyleri Cumhurbaşkanlığı bünyesinde ilk aşamada faaliyete geçecek.

2. Mülkiyet Birimi/Masası

Taşınmaz Mal Komisyonu’nun faaliyetlerinin yakın takibi ve geliştirilmesine yönelik mevzuat çalışmaları yapılacak. Güneyden açılan davaların takibi gerçekleştirilecek. Güney’de mal bırakan ve Kuzey’de karşılığını alamayan yurttaşlarımızın haklarının korunması için çalışmalar yapılacak. Strasbourg ile sürekli iletişim ve diplomasi yürütülecek.

3. Serbest Dolaşım Birimi

Serbest Dolaşım Birimi kurulacak. Bu birimin amacı, Kıbrıs’ta karşılıklı güveni artırmak, normalleşmeyi sağlamak, ada içindeki dolaşımda çifte standardı ve keyfiliği ortadan kaldırmak olacak. Schengen sürecinin takibi yapılacak. Bu konu da çok acil ve önemli bir konudur. Mevcut geçiş noktalarındaki uygulamaların izlenmesi yapılacak. Geçiş noktalarındaki sıkıntılar devam ediyor. Yeni geçiş noktalarının açılması için çalışma yapılacak, gerekirse tek taraflı açılacak. Kıbrıs’ta doğan KKTC yurttaşlarının serbest dolaşımı için girişimler olacak. Annan Planı döneminde oy kullanan KKTC yurttaşlarının adada serbest dolaşımıyla ilgili girişimler yapılacak. Kıbrıs’ta doğan KKTC yurttaşlarının serbest dolaşımı. Yasak limandan geldi tartışmaları hukuken zeminli tartışmalar değildir. Bu insanlar oy verdiğinde de BM tarafından oyları kabul edildiğinde de aynı limandan gelmiş durumundaydılar.

4. İhracat ve Turizm Birimi

Yeşil Hat Tüzüğü üzerinden ihracatın artırılması konusunda çalışacak bu birim. Doğrudan Ticaret Tüzüğü için AB nezdinde girişimler olacak. Özellikle bunların üzerine gidilecek. Lübnan ve Ürdün gibi ülkelere hellim ihracatındaki sorunların çözülmesiyle iligli çalışılacak. Bu birim, Turizm ve taşımacılıkta Güney kaynaklı engellerin aşılması, dış temaslarla turizm olanaklarının geliştirilmesi için çalışacak

5. AB Yurttaşlığı Birimi

AB yurttaşlık hakları ihlal edilen yurttaşlarımızın bu temel haktan ivedilikle yararlanmasını sağlamak için çalışılacak. Bunu sağlamak için Kıbrıs sorununu beklemeye de gerek yoktur. Karma evlilik hak ihlallerinin giderilmesi için mücadele edilecek, keyfi uygulamalara son verilmesi için çalışılacak. Bu konu da en önemli konularımızdan biridir.

6. Kıbrıs Türk Sporunun Uluslararası Alana Açılması Birimi

Uluslararası federasyonlarla iş birliği için çalışma yapılacak. Bazı federasyonlarımız uluslararası arenade sıkıntı yaşamıyor. Tüm federasyonlarla çalışıp gereken girşimler yapılacak. Spor hukuku uzmanlarıyla çalışmalar yapılacak. İki toplumlu spor komitesinin aktif hale getirilmesi.

7. Avrupa ile İlişkiler Masası

Kıbrıs’taki mevcut durumun sürdürülemez olduğu BMGK kararlarında belirtiliyor. Bizimle ilişkilerin geliştirilmesi için çalışacağız. Mali Yardım Tüzüğü fonlarının kalkınma ve çevre projelerine kaydırılması, Avrupa Parlamentosu’nda iki sandalyenin Kıbrıslı Türkler tarafından seçilmesi için girişimler, AB’de Türkçe’nin resmî dil olarak kullanılması için mücadele, bu varlığımızın görünür kılınması için çok önemlidir. Durdurulmuş olan AB uyum ad hoc komitesinin yeniden kurulması.

8. Teknik Komitelerin Koordinasyonu

Proje ve sonuç odaklı, takvimli bir çalışma programı, çıkan sorunların liderler düzeyinde ele alınması, Doğal afetlerle ortak mücadele komitesi.

9. Kamu Diplomasisi Birimi

Uluslararası zeminde görünürlük kazanmak, yabancı kamuoylarında olumlu algı yaratmak, güven inşa etmek ve stratejik hedeflere ulaşmak.

10. Müzakere Hazırlık Birimi

20 Ekim itibarıyla hemen devreye girecek. Bugüne kadarki müzakerelerdeki yakınlaşmaların dökümü hızlıca yapılacak. Çözüm senaryolarının hazırlanması, Türkiye Cumhuriyeti ile istişare ederek yeni müzakerelerin başlatılması.

11. Kamu Yönetimini İzleme ve Yurttaş Şikâyetlerini Değerlendirme Birimi

Anayasa’nın 102. maddesi gereği Cumhurbaşkanının görevi olan kamu işlerinin düzenli yürütülmesi amacıyla oluşturulacak.

12. Anayasayı Koruma, Yasama Çalışmalarını İzleme ve Değerlendirme Birimi

Mahkeme kararlarının uygulanması, hukukun üstünlüğü ve temel hak ve özgürlüklerin korunması, Cumhurbaşkanının geri gönderme ve iptal davası açma yetkilerinin etkin kullanılması, Hukuk komisyonu ve Meclis’te temsil edilen partilerle istişare.

13. Güvenlik Birimi

Anayasa’nın 111. maddesine dayanarak kurulacak Cumhuriyet Güvenlik Kurulu ile uyumlu çalışacak. İç güvenlik, nüfus politikası, göç politikası, uyuşturucu, silah ve insan kaçakçılığı ile mücadele.

14. Eğitim Birimi

En çok önem verdiğim konulardan biri de eğitimdir. YÖDAK ile koordinasyon, Uluslararası kalite standartları, AB projelerinin uygulanması, Özel eğitim ve mesleki eğitim alanında çalışmalar.

15. Toplumsal Birlik ve Bütünlük Birimi

Anayasa m. 102/1: “Cumhurbaşkanı, toplumun birliğini ve bütünlüğünü temsil eder.” Ayrımcılık, eşitsizlik ve ötekileştirmeye karşı mücadele.

Cumhurbaşkanlığının, çalışma arkadaşlarını siyasi parti mensubiyetine göre değil, liyakate göre belirleyeceğinin altını çizen Erhürman, ilk 100 günden sonra da yeni fonksiyonların ekleneceğini belirtti. Tufan Erhürman, “Son beş yıldır kayda değer adım atılmadı, bu bize ağır bir maliyet getirdi. Arayı kapatmamız lazım. Cumhurbaşkanlığı 24 saat aralıksız faaliyette olan, toplumun tüm kesimleriyle diyalog içinde, kavga etmeyen, yetkilerini diplomasiyle kullanan bir yapı olarak varlığını hissettirecek” dedi.