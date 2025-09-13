Haravgi haberi, "İki Toplum Liderinde Net Taahhütler Aranıyor… Holguin: Sürecin İlerlemesi İçin Hristodulidis ve Tatar’ın Zor Kararlar Alması Gerek” başlığıyla manşete çekti. iç sayfasında ise “Tatar ve Hristodulidis’in BM Genel Sekreteri İle Ortak Görüşmesi Konusunda Nabız Yoklanıyor… New York’ta 27 Eylül’de Gerçekleştirilmesi İçin İki Tarafla Temas” ve “Holguin: Son Karar Kıbrıslı Liderlere Ait” başlıkları altında detaylandırdı.

Fileleftheros “Genel Sekreter Müzakerelerin Yeniden Başlamasına Bağlı… BM Genel Sekreter’in Kıbrıs Müzakereleriyle İlgili Hedefi Değişmedi-Holguin’den Ön Hazırlık” başlığını kullandı.

Alithia “Holguin’den Sürecin İlerlemesi İçin Net Mesaj: Liderler Kararlılık Göstersin” başlığını attı.

Politis ise haberi “Angela Holguin: Kararları İki Lider Alacak” başlığıyla birinci sayfasından, “Elimizden Geleni Yapıyoruz, Karar Sizin” başlığıyla da iç sayfasından aktardı.