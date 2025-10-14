Fileleftheros gazetesi, Avrupa Komisyonu’nun, Güney Kıbrıs’ın da dahil olduğu 7 üye ülkede “Yapay Zeka Merkezlerinin” (AI factories Antennas) faaliyete geçtiğini açıkladığını yazdı.

Güney Kıbrıs’ın yanı sıra bu ülkelerin, Macaristan, İrlanda, Belçika, Letonya, Malta ve Slovakya olduğunu yazan gazete, Komisyonun açıklamasına dayanarak, yeni bu merkezlerin mevcut “AI factories” ile sıkı iş birliğinde bulunacağını belirtti.

Habere göre, ek iş birliği yapacak İzlanda, Moldovya, İsviçre, Birleşik Krallık, Kuzey Makedonya ve Sırbistan gibi ülkelerde de bu tür merkezler yer alacak.