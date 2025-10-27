Rum Milli Muhafız Ordusu envanterine, İsrail’in 5’inci nesil “SPİKE LR2 Füzelerinin” dahil olması, dün Rum basınında yer aldı.

Fileleftheros gazetesi, İsrail’in 5’inci nesil “SPİKE LR2 Füzelerinin” Rum Milli Muhafız Ordusu’nun cephaneliğine dahil edilmesiyle ilgili değerlendirme yazısına yer verdi.

Gazete, İsrail’in 5’inci nesil “SPİKE LR2 Füzelerinin” Rum Milli Muhafız Ordusu’nun cephaneliğine dahil edilmesinin, kuvvete benzeri görülmemiş tanksavar olanakları kazandırdığını iddia etti.

Füzelerle ilgili teknik bilgilere de ayrıntılı bir şekilde yer veren gazete füzelerin, RMMO ailesine katılmasının doğru ve önemli bir karar olduğuna da belirtti.

Gazete değerlendirmesinde ayrıca Türk ordusunun sayısal üstünlüğüne karşı son teknoloji kablosuz taktik ve askeri sistemlerin benimsenmesinin de kritik avantajlar sağladığını öne sürdü.