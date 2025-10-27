İkinci Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, Avrupa Parlamentosu’nun 1974 kayıplarıyla ilgili anıt kararına tepki göstererek, diplomasinin yokluğunun “yok sayılmayı” beraberinde getirdiğini söyledi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Talat şöyle dedi:

“Avrupa Birliği'nin atadığı Kıbrıs Özel Temsilcisini "yok hükmünde" ilan eder ve görüşmeyi reddedersen onlar da seni yok hükmünde kabul eder ve Brüksel'de Avrupa Parlamentosunda yer aldığı için elinden geleni yapabilen Rum parlamenterler parlamentoyu ikna ederek 1974 kayıplarıyla ilgili anıt dikilmesi kararını çıkarır.

Kayıp Şahıslar Komitesi'nin fiilen kayıp arayıp kalıntıları ailelere teslim etme sürecini başlatan Başbakan, sonra da Cumhurbaşkanı olarak AP'nin bu kararından büyük üzüntü duydum. Diploması ve diyalogun olmadığı şartlarda yok sayılmanın kaçınılmaz olduğunu anlamazsanız, Kıbrıs Rum tarafının hem tanınan bir devlet, hem de AB üyesi olmanın avantajlarını kullanmasının önünü açarsanız; sonra da bugünkü gibi protesto yarışına girersiniz.

Doğru olan Brüksel'den -ki orada Temsilciliğiniz vardır- doğrudan haber alarak bu tek taraflı kararın çıkmasını engellemekti... Ha eğer Temsilciliğiniz haber alamazsa anlaşmalı bir lobi grubuyla çalışmalıydınız. Unutmayalım, Brüksel bir lobiler şehridir, AP hakeza....

Zamanında Brüksel'de bu yolla kuş uçsa haberimiz olurdu... Kıbrıslı Türklerin oralarda sesinin duyurulması için elimizden geleni yapmak ve halkımızın çıkarlarını korumak zorundayız. İş işten geçtikten sonra protesto yarışına girmek kolay olandır, biz zoru başarmalıyız.”