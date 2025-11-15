Güney Kıbrıs’taki çeşitli öğrenci hareketlerine mensup öğrenciler, dün yürüyüş düzenleyerek KKTC’nin ilanının 42’inci yılını kınadı.

“Fileleftheros” internet sitesine göre PSEM öğrenci hareketi tarafından dün 10.30’da “Mia Milia” (Haspolat) sınır kapısında, KKTC’nin ilanını protesto eden bir gösteri düzenlendi.

EFEN öğrenci hareketi de yine saat 10.30’da bir protesto gösterisi düzenledi. Öğrenciler, ellerindeki pankartlarla ve attıkları sloganlarla “Eleftheria” meydanından Ledra Palace sınır kapısına doğru yürüdü. Gazete yürüyüşe binlerce öğrencinin katıldığını yazdı.

“Sigmalive” internet sitesi ise Baf’ta öğrenciler tarafından düzenlenen kınama etkinliğinde öğrencilerin “Tasos İsak ve Solomos Solumu’”nun anıtına yürüdüklerini belirtti.

Habere göre diğer bölgelerde de öğrenciler, kınama etkinliği düzenleyerek KKTC’nin ilanını protesto ettiler.