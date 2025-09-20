Haravgi gazetesinin haberine göre, Yoannu dünkü açıklamasında; “Ulusal Sivil Koruma Mekanizması’nın” oluşturulması kararının 2023 yılında alınan siyasi bir karar olduğunu, AB’den alınan ödeneklerle finanse edilen uzmanların tavsiyeleri doğrultusunda hareket ettiklerini belirtti.

Kriz yönetiminin bir çatı altında toplanacağını ve ilgili birimlerin ise yetkilerini kaybetmeyeceklerini ifade eden Yoannu, daha önceden ilgili birimlerle istişare yapılmadığı yönündeki bilgileri ise doğruladı.

Yoannu, söz konusu birimleri hemen bilgilendirileceklerini belirtirken, başka birimlerin de ayrılıp ayrılmayacağının da incelenmekte olduğunu sözlerine ekledi.

Gazete bir diğer haberinde ise, AKEL ve bazı tarım örgütlerinin, Orman Dairesi’nin orman yangılarıyla mücadele eden itfaiye birimini Orman Dairesi’nden alarak İçişleri Bakanlığı’na bağlama kararına dün de tepki gösterdiklerini yazdı.

Habere göre, Rum Meclisi İçişleri Komitesi Başkanı ve AKEL Milletvekili Aristos Damianu dün yaptığı açıklamada, “eğer hükümet yetkilileri, Orman Dairesi, İtfaiye ve Sivil Savunma çalışanları ve uzmanlarıyla önceden istişare yapmıyorsa, bu hizmetlerin taşınması konusunun mecliste görüşülmesini de beklemesin” ifadesini kullandı.

Damianu ayrıca, Rum Meclisi İçişleri Komitesi’nde, kriz yönetiminin tek merkezde toplanması gerektiği gündeme geldiğini ilgili bakanların, Fransız uzmanların önerilerini yıllardır takip ettikleri konusunda tek kelime dahi etmediklerini vurguladı.

Gazete haberinin devamında ise, PEK, EKA, Yeni Çiftçiler Hareketi gibi çeşitli tarım örgütlerinin dün yaptıkları ortak açıklamada, Orman Dairesi itfaiye biriminin taşınmasının, Orman Dairesinin hizmetlerini zayıflatacağı görüşünü ortaya koyduklarını aktardı.

PASİDİ sendikası da dün bir açıklama yaparak, söz konusu birimlerin içişleri bakanlığına taşınması kararının “ilk kez görülen bir istişare eksikliği örneği” olduğunu, kararı basından öğrendiklerini duyurdu.