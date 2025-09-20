Politis’in haberine göre, Güney Kıbrıs’ın “yatırım ortaklığına uygun, Hint yatırımlarının Avrupa ve geniş bölgeye açılma kapısı olduğunu” söyleyen Daminau bugün Güney Kıbrıs’ta 800’ün üzerinde teknoloji şirketi bulunduğunu Avrupa’daki IP Box statüsü ile çekici ve araştırma, inovasyon vb. konularda vergi indirimi sağladığını anlattı.

Hindistan teknoloji şirketlerinin Güney Kıbrıs’ı, Avrupa faaliyetleri için üs olarak tercih ettiklerini belirterek “LTIMindtree” şirketinin “AI & Digital Center”ini örnek gösterdi.

Gazete Hindistan-Orta Doğu-Avrupa Ekonomik Koridoru (IMEC) inisiyatifinin, iş birliğinin bir sonraki adımı olduğunu, Güney Kıbrıs’ın tedarik zincirlerini güçlendirerek ve bölgeler arasındaki bağlantıyı iyileştirerek Hindistan’ın Avrupa’ya ilk giriş noktası, transit merkezi olma beklentisine işaret etti.

Haberde Güney Kıbrıs ve Hindistan yatırım eko sistemleri arasında güçlü bağlar planlamayı, inovasyon ve yükselen teknolojilerle ilgili ikili bir karşılıklı anlayış memorandumu imzalandığı ve Güney Kıbrıs-Hindistan-Yunanistan arasında üçlü bir Yatırım ve Girişim Konseyi oluşturularak denizcilik, lojistik, yenilenebilir enerji kaynakları, havacılık ve dijital hizmetlerde yeni yollar açıldığı kaydedildi.

Haberde UPI temelinde sınırlar arası ödemelere imkan veren NPCI “International Eurobank Cyprus” aracılığıyla ilerleme kaydedildiği ve Güney Kıbrıs’ın bu konuda Avrupa’daki ikinci ülke haline geldiği belirtildi.