Politis gazetesi, Rum İhale İnceleme Kurulu’na gelen şikayetlere göre, şirketlerden birinin KKTC’de ofisinin bulunduğunu iddia ederken, bunun yanı sıra ihaleyi kazanan iki şirketin, sırf bu ihaleyi alabilmek için aralarında anlaşarak düşük fiyat sunduklarını ve yine her iki şirketin, geçmişte verdikleri hizmetlerde ciddi ihmalleri olduğunu yazdı.

Haberde, İhale İnceleme Kurulu’nun Dışişleri Bakanlığı’na, bu ciddi suçlamaların derinlemesine araştırılması için çağrıda bulunduğu ve dün itibarıyla soruşturmanın başlatıldığı ifade edildi.