Rum Dışişleri Bakanlığı, İsrail Milli Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir’in Küresel Sumud Filosu aktivistlerine yönelik tavırlarını “tamamen kabul edilemez” olarak nitelendirdi.

Alithia gazetesi, Rum Dışişleri Bakanlığı’nın “X” platformu üzerinden yaptığı açıklamada, “bu tür kınanması gereken davranışın hiçbir zaman hoşgörüyle karşılanmasının mümkün olmadığını” ifade ettiğini yazdı.

Açıklamada ayrıca İsrailli bakanın aktivistlere yönelik tutumunun "tamamen kabul edilemez" olduğu belirtilirken, söz konusu davranışın "demokratik kurallara ve insan onurunun temel değerlerine aykırı" olduğu belirtildi.