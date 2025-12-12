Girne’de Eylül-Kasım ayları içerisinde Girne Akçiçek Hastanesi park yerindeki araçların kapılarını zorlayıp açarak nakit para, kıyafet, çek yaprağı çalan ve polis tarafından aranan 34 yaşındaki Ergün Karadağ, Girne Kaza Mahkemesi avlusunda tespit edilerek tutuklandı.

‘Araçtan sirkat’ suçunu işlediğini itiraf eden Karadağ, tutukluluk talebi ile dün Girne Kaza Mahkemesine çıkarıldı.

Girne Polis Müdürlüğüne bağlı Adli Şube’de görevli polis memuru, zanlının söz konusu suçları 25 Eylül ile 22 Kasım tarihleri arasında işlediğini söyledi.

Girne Akçiçek Hastanesi park yerindeki üç aracın kapılarını zorlayarak 150 Sterlin, 10 bin TL, üzerinde 61 bin Türk Lirası yazan çek yaprağı, 24 bin TL’nin yanı sıra kot pantolon, bir adet tişört çaldığını itiraf eden Karadağ, söz konusu çek yaprağını yırttığını iddia etti.

Polis memuru, bölgedeki kamera görüntülerinin incelendiğini ve zanlının bir araç kapısını zorlarken tespit edildiğini aranan zanlının Girne Kaza Mahkemesi avlusunda başka bir mesele için davasını beklerken tespit edilerek tutuklandığını söyledi. Söz konusu nakit paraların bulunamadığını ifade eden polis, zanlı Karadağ’ın 1 gün daha tutuklu kalmasını talep etti. Mahkeme, soruşturmanın selameti için zanlının 1 gün daha poliste tutuklu kalmasına emir verdi.