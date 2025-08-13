Göztepe'nin golcüsü Romulo, Almanya yolcusu. Bundesliga'nın iddialı ekiplerinden Leipzig, uzun süredir ilgilendiği Brezilyalı santrforu renklerine bağlamaya çok yaklaştı.

Alman kulübü, bu transfer için kesenin ağzını açtı ve Göztepe'yi sonunda ikna etti.

Leipzig, Romulo için Göztepe'ye 20 milyon euro bonservis ve 5 milyon euro bonuslar olmak üzere toplam 25 milyon euro ödeyecek.

Kulüpler arasında yapılan anlaşmaya göre Brezilyalı oyuncunun sonraki satışından Ege ekibi de pay alacak.

Leipzig böylece kısa süre önce 85 milyon euroya Manchester United'a sattığı Sloven golcüsü Benjamin Sesko'nun yerini Romulo ile doldurmaya çalışacak.

Göztepe, Romula'yı 2023-2024 sezonunun devre arasında önce kiralık olarak kadrosuna kattı.

Ege temsilcisi daha sonra 24 Ocak 2025 tarihinde Brezilyalı golcünün bonservisini Athletico Paranaense'den 2,5 milyon euroya aldı.

23 yaşındaki Romulo, geçen sezon Göztepe'de 33 maçta 17 gol 10 asist üretti.