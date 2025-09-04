Politis gazetesi, Rum Savunma Bakanı Vasilis Palmas’ın, “Politis” radyosuna yaptığı açıklamaya dayanarak, Bakalar Kurulu'nun, sözleşmesi sona ermek üzere olan Rum Milli Muhafız Ordusu (RMMO) Komutanı Yeorgios Cicikostas’ın, nihai karar alınana kadar, görev süresinin bir ay daha uzatılmasına onay verdiğini yazdı.

Habere göre, Savunma Bakanı Vasilis Palmas, RMMO Komutanı konusunda karar vermek için biraz zamana ihtiyaç olduğunu, bu nedenle Cicikostas’ın görev süresinin 8 Ekim tarihine kadar uzatıldığını ifade etti.

Palmas, bu konudaki kararların her zaman Yunanistan ile istişare ile alındığını da söyledi.

RMMO Komutanı Cicikostas’ın, 8 Eylül 2023’te görevine atandığını bu sebeple sözleşmesinin gelecek pazartesi günü sona ereceğini anımsatan gazete, Hristodulidis hükümetinin ise Cicikostas’ın görev süresini bir ay uzatma kararı aldığını belirtti.

Cicikostas’ın görev süresi uzatılırken bir takım soru işaretlerini de beraberinde getirdiğini yazan gazete, bu soruları “Neden vaktinde bu karar alınamıyor ve RMMO komutanı derhal bilgilendirilmiyor?, Hristodulidis hükümeti Cicikostas’ın katkısından memnun mu, değil mi?, Geçen aydan alınması mümkün olan bir kararın, alınabilmesi için bir ayda ne değişecek?” şeklinde sıraladı.

Habere göre, askeri kaynaklar ise Cicikostas’ın görev süresinin bir ay daha uzatılmasıyla, Cicikostas’ın beklemede kalacağını, bunun da komutanlık kurumuna saygı eksikliği teşkil ettiğini ifade etti.