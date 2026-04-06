Gazimağusa Belediyesi Zabıta Birimi ekiplerinin, imzalanan protokol kapsamında gıda mühendisleri ile birlikte yürüttüğü denetimlerde, 4 işletmeye süreli ihbar verilirken 1 işletme mühürlendi.

Bu kapsamda önceki gün, kent genelinde 9 kafe restoranda hijyen, sağlık ve mevzuata uygunluk çerçevesinde kapsamlı kontroller gerçekleştirildi. Denetimlerde işletmelerin genel temizlik durumu, gıda saklama koşulları ile yasal evrakları titizlikle incelendi.

Yapılan kontroller sonucunda, 4 iş yerine yetersiz hijyen koşulları nedeniyle süreli ihbar verilerek, eksikliklerini gidermeleri için süre tanındı.

Öte yandan, yapılan incelemelerde hijyen koşullarından tamamen uzak şekilde faaliyet gösterdiği tespit edilen 1 iş yeri ise derhal mühürlenerek faaliyeti durduruldu. Söz konusu işletme hakkında yasal süreç başlatıldı.

Açıklamada, halk sağlığının korunması amacıyla denetimlerin aralıksız devam edeceği ifade edilerek, tüm işletmelere, hijyen ve yasal yükümlülükler konusunda gerekli hassasiyeti göstermeleri için çağrı yapıldı.