Rahvancıoğlu açıklamasında, ülkedeki eğitim ve ulaşım altyapısının yetersiz olduğunu iddia ederek, okullar ve yolların döküldüğünü, öğrencilerin 20. yüzyıldan kalma yöntemlerle taşındığını ve kaza anında müdahale edecek yeterli sağlık kuruluşunun bulunmadığını kaydetti.

Hükümetin önceliğinin kamu yararı değil, inşaat patronlarının zenginleşmesi ve ülkenin yabancılara peşkeş çekilmesi olduğunu iddia eden Rahvancıoğlu, öğrencileri taşıyan okul otobüsü kazası sonrasında çocukların kendi bölgelerinde yeterli hastane olmaması nedeniyle onlarca kilometre uzaklıktaki hastanelere taşınmasının kabul edilemez olduğunu söyledi.

Rahvancıoğlu, “Bu koşullara rağmen canını riske atarak okuma, öğrenme iradesi gösteren tüm öğrencilere ve onların cefakâr velilerine geçmiş olsun diyorum.” dedi.