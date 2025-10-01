Yazılı açıklama yapan Rahvancıoğlu, gazetecilere yönelik tehditlerin giderek arttığını, Bağımsızlık Yolu’nun uzun süredir basın emekçilerinin mesleklerini, topluma karşı sorumluluklarını gözeterek, huzur içinde yapabilmeleri için sendikasız çalıştırılmanın yasaklanması gerektiğini savunduğunu belirtti.

Basın-İş Yasası’nın “Gazetecilerin Görev Risklerine Karşı Sigortalanması ve Zararın Karşılanması” başlıklı maddesinin, BRT dahil hiçbir basın kuruluşunda uygulanmadığını öne süren Rahvancıoğlu, en temel Sosyal Sigorta yükümlülüklerinin dahi yerine getirilmediğini, birçok gazetecinin sigortasız ve güvencesiz şekilde çalışmak zorunda bırakıldığını iddia etti.

Rahvancıoğlu “Başta gazeteciler olmak üzere özel sektörde sendikalaşma şarttır” dedi.