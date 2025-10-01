Memur-Sen Başkanı Göktür Ötüken, Lefkoşa’da Kıbrıs Sigorta Şirketi binası önünde basına yaptığı açıklamada, süresi dolan toplu iş sözleşmesinde yer alan haklarla yeni bir toplu iş sözleşmesinin, Kıbrıs Sigorta Şirketi yönetiminin değişiklik talebi nedeniyle imzalanmadığını belirtti.

Emeklilik yaşı gelmeden önce işten ayrılanlar ve emekliye ayrılanlara ikramiyenin kaldırılmasının istendiğini kaydeden Ötüken, Kıbrıs Sigorta Şirketi’nde referandum da düzenlediklerini, referandumda çalışanların zamanından önce işten çıkanlarla emekliye ayrılanlara hiçbir ayrım yapılmaksızın ikramiyenin verilmesi yönünde sonuç çıktığını belirtti.

Kıbrıs Sigorta Şirketi yönetimi ile yapılacak görüşmelerde çalışanların isteğini yansıtan tavrı sergilemeye devam edeceklerini belirten Ötüken, sendika olarak atılacak adımlara, çalışanlarla yapılacak görüşmeden sonra karar vereceklerini söyledi.