Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), kasım ayında temel tüketim kalemlerine gelen zamları bir görsel ile kamuoyuna duyurarak tepki gösterdi. Paylaşıma göre, 10 kiloluk tüp gazın fiyatı ekim ayında 500 TL iken kasımda 555 TL’ye yükselerek %11 zam yapıldı.

Aynı şekilde 95 oktan benzinin litre fiyatı da ekim ayında 40,62 TL’den kasımda 46,12 TL’ye çıkarak %13,54 oranında zamlandı.

KTOEÖS, tüm bu artışlara rağmen kasım ayı hayat pahalılığı oranının yalnızca %0,81 açıklanmasına sert tepki göstererek, bunu "sahtekarlık" olarak nitelendirdi.