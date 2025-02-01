Rahvancıoğlu, örgütsüz olduğu için özel sektör emekçisinin masada yer almadığını belirterek, bu şekliyle Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun hiçbir anlamı olmadığını söyledi.

Bağımsızlık Yolu’ndan verilen bilgiye göre Münür Rahvancıoğlu, Kanal Sim’de katıldığı programda Asgari Ücret ile ilgili açıklamalarda bulundu. Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısına Hür-İş’in danışmanı sıfatıyla katılarak bir sunum yaptığını anımsatan Rahvancıoğlu, “Asgari ücretin at pazarlığı düzeyinde tartışılmasından rahatsız olan Hür-İş emekçiden yana rakamlarla sunum yapmak üzere masadaydı” dedi.

Raporunu hazırladığı verilere göre 2011’den bugüne asgari ücretlinin 8 maaşlık kaybı olduğunu ifade eden Rahvancıoğlu, enflasyona bağlı yaşanan maddi kayba işaret etti. Maliye Bakanlığı’na göre, 2025 için öngörülen enflasyon oranının yüzde 35 olduğunu ifade eden Rahvancıoğlu, “6 ayda bir artış verileceği göz önünde bulundurulduğunda bir sonraki asgari ücret belirlenene kadar şimdiki asgari ücret de yüzde 16 eriyecek” dedi.

2024 rakamlarının henüz çıkmadığını ancak 2023 yılında ekonominin yüzde 7.4 büyüdüğünü belirten Rahvancıoğlu, “Bu da daha çok iş yapıldığının, patronların daha çok kazandığının göstergesidir” diye konuştu. Bağımsızlık Yolu’nun kamu üst düzey maaşlarının asgari ücretin 3 katından daha yüksek olmaması gerektiği görüşüne işaret eden Rahvancıoğlu, üst düzey yetkililerin bir aylık maaşının 9 asgari ücrete denk geldiğini de söyledi.