Prof. Dr. Ruşen Keleş’in “Kıbrıs Yılları” kitabının tanıtım etkinliği dün akşam Lefkoşa Merit Otel’de yapıldı.

Gazimağusa Belediyesi (GMB) ile Kıbrıs Mülkiyeliler Birliği’nin iş birliğinde düzenlenen etkinliğe, siyaset, akademi ve yerel yönetim dünyasından davetliler katıldı.

Tanıtımda konuşan editör Prof. Dr. Deniz İşçioğlu ve Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay, Keleş’in akademik mirasına ve insanî duruşuna vurgu yaptı.

Prof. Dr. Keleş ise öğrenci yetiştirmenin değerine dikkat çekerek, KKTC vatandaşlığını taşımanın kendisi için onur kaynağı olduğunu söyledi.

Etkinlik, katılımcıların anekdotları ve kitap imza bölümüyle sona erdi.