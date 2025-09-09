Nottingham Forest'ta Nuno Espirito Santo dönemi sona erdi.

Kulübün açıklamasında, 51 yaşındaki Portekizli çalıştırıcı Santo ile yolların ayrıldığı belirtildi.

Daha önce Rio Ave, Valencia, Porto, Wolverhampton, Tottenham ve Al-Ittihad'da görev yapan tecrübeli teknik direktör, Aralık 2023'te Nottingham Forest'ın başına geçti.

Nuno Espirito Santo yönetiminde geçen sezon Premier Lig'i 7. bitiren Nottingham Forest, UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele etme hakkı kazanmıştı.

Nottingham Forest, bu sezon ise 3 haftası geride kalan ligde 4 puan topladı ve 10. basamakta yer aldı.

İLK HAFTA ÖNCESİNDEKİ AÇIKLAMALAR GÜNDEM OLDU

Nuno Espirito Santo, İngiltere Premier Lig'de yeni sezonun ilk haftası öncesinde kulübün sahibi Evangelos Marinakis'le aralarının iyi olmadığını söylemişti.

Santo, yaz aylarında kulübün transfer politikasını eleştirmiş ve yeni sezonda 4 kupada mücadele edecek kadroya ulaşamadıklarını belirtmişti.

Geçtiğimiz sezon Premier Lig'de Şampiyonlar Ligi için kritik bir öneme sahip maçta Nottingham Forest, Leicester City ile berabere kalmıştı. Bu maçın ardından Santo ve Marinakis, saha içinde kısa süreli bir tartışma yaşamıştı.