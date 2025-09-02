Avrupa'nın en önemli 5 ligi olarak kabul edilen İngiltere (Premier Lig), İspanya (LaLiga), İtalya (Serie A), Almanya (Bundesliga) ve Fransa'da (Ligue 1) yaz transfer dönemi oldukça hareketli geçti. Premier Lig, iki yaz önceki transfer rekorunu (2,8 milyar) geliştirerek yine zirvede kaldı.

3,6 milyar avroluk harcamasıyla çıtayı biraz daha yukarı çeken Premier Lig'i 1,19 milyar avro ile Serie A, 851 milyon avroyla da Bundesliga ekipleri izledi.

LaLiga ekipleri transfere 684 milyon avro bütçe ayırırken, Ligue 1'de ise 662 milyon avroluk hareketlilik oldu.

Süper Lig, Avrupa liglerinin yer aldığı listede 321 milyon avro ile kendisine 7. sırada yer buldu.

Toplam gelir gider tablosunda yaz dönemini sadece iki lig artıda kapattı. Bundesliga, 1.03 milyar avro, Ligue 1 de 974 milyon avroluk gelir elde ederek bu dönemi eksiye düşmeden geride bıraktı.

Avrupa'nın önde gelen 5 liginde transferde harcama tablosu şöyle oluştu:

Ligler

Gider (Avro)

Gelir (Avro)

Fark (Avro)

Premier Lig

3.55 milyar

2.07 milyar

- 1.48 milyar

Serie A

1.19 milyar

1.10 milyar

- 84 milyon

Bundesliga

851.4 milyon

1.03 milyar

175 milyon

LaLiga

684 milyon

637 milyon

- 47 milyon

Ligue 1

662 milyon

974 milyon

313 milyon

Portekiz Ligi

335 milyon

353 milyon

18 milyon

Süper Lig

321 milyon

158 milyon

-163 milyon

LİVERPOOL REKORA DOYMADI

Hollandalı teknik adam Arne Slot yönetiminde geçen sezon Premier Lig'de şampiyonluğa uzanan Liverpool, yaz döneminin en hızlı takımı oldu.

Önce kulüp rekorunu kırarak 116 milyon avroya Bayer Leverkusen'den Florian Wirtz'i kadrosuna katan "Kırmızılar", Newcastle United'ın izin vermemesi nedeniyle krize dönüşen transferde İsveçli golcü Alexander Isak'ı son gün rekor bedelle renklerine bağladı.

Liverpool, 144 milyon avroyla İngiltere futbol tarihinin rekorunu kırdı.

İngiltere'de Liverpool, Almanya'da Bayer Leverkusen, İspanya'da Atletico Madrid, İtalya'da Milan, Fransa'da Strasbourg liglerinde en fazla harcama yapan takımlar olarak dikkat çekti. Süper Lig'de ise Galatasaray, 148 milyon avroluk transfer harcamasıyla Strasbourg'un önüne geçti.

Avrupa'nın 5 büyük liginde en fazla transfer harcaması yapan takımlar şöyle:

Takımlar

Lig

Toplam Harcama (Avro)

Liverpool

Premier Lig

484 milyon

Bayer Leverkusen

Bundesliga

198 milyon

Atletico Madrid

LaLiga

176 milyon

Milan

Serie A

164 milyon

Strasbourg

Ligue 1

128 milyon

CHELSEA, BU KEZ FARKLI REKOR KIRDI

Hemen hemen her transfer dönemine damga vuran başkent temsilcisi Chelsea, bu sezon da harcamalarıyla üst sıralarda yer alsa da UEFA'nın finansal fair-play kuralları nedeniyle bu kez elde ettiği gelirle rekor kırdı.

Gönderdiği futbolcularla kasasına 332 milyon avro koyan "Maviler", bu alanda yeni rekorun sahibi oldu.

Eski NBA oyuncusu futbola başladı
Eski NBA oyuncusu futbola başladı
İçeriği Görüntüle

Christopher Nkunku'yu Milan'a, Noni Madueke'yi Arsenal'a, Joao Felix'i Al Nassr'a gönderen Chelsea, bu yazı 4 milyon avro artıda kapadı.

İngiltere'de Chelsea, Almanya'da Bayer Leverkusen, İspanya'da Villarreal, İtalya'da Milan, Fransa'da Monaco liglerinde en fazla gelir elde eden ekipler oldu. Süper Lig'de ise listenin ilk sırasında 36 milyon avro ile Trabzonspor yer alıyor.

Avrupa'nın 5 büyük liginde transferden en fazla kazanan takımlar şöyle:

Takımlar

Lig

Gelir (milyon avro)

Chelsea

Premier Lig

332

Bayer Leverkusen

Bundesliga

229.5

Milan

Serie A

169

Monaco

Ligue 1

117

Villarreal

LaLiga

108