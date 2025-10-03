Basketbolumuzun köklü ekiplerinden Soyer Spor Kulübü ile Altınbaş Kıbrıs Üniversitesi arasında stratejik iş birliğine imza attı.

Bu anlamlı ortaklıkla birlikte, kulübümüzün Büyük Erkekler Basketbol Takımı 2025–2026 sezonunda “Soyer Altınbaş Kıbrıs Üniversitesi” adıyla sahada olacak.

Bu işbirliği, genç sporcularımızın hem sahada hem kampüste gelişimini desteklemeyi amaçlıyor. Soyer Spor Kulübü olarak, sporu yalnızca bir mücadele alanı değil; karakter, disiplin ve umut inşa eden bir ritüel olarak görüyoruz. 01 Ekim 2025’te gerçekleşen imza töreninde, Soyerspor Kulüp Başkanı Tahir Soyer ve Altınbaş Kıbrıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Behiye Çavuşoğlu imza koydu.

ÖNEMLİ BİRLİKTELİK

Soyerspor Kulübü Başkanı Tahir Soyer imza sonrasında yaptı açıklamada, aynı zamanda üniversitenin kadın ve erkek basketbol takımlarının baş antrenörlüğünü üstlenerek bu işbirliğini sahada da yaşatacak. Soyer Spor Kulübü olarak, her maçta, her antrenmanda ve her genç yürekte bu ortaklığın izini taşıyacağız. Çünkü biz, sporu bir umut dili olarak konuşuyoruz.