2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri F Grubu 6. maçında Portekiz Ermenistan'ı konuk etti. Rakibini gol yağmuruna tutan Portekiz, sahadan 9-1 galip ayrılarak adını 2026 FIFA Dünya Kupası'na yazdırdı.

PORTEKİZ'DE 2 İSİM "HAT-TRİCK" YAPTI

Ev sahibine 9-1'lik galibiyeti getiren golleri 7. dakikada Renato Veiga, 28. dakikada Gonçalo Ramos, 30, 41 ve 81. dakikalarda Joao Neves, 45+3 (penaltıdan), 51 ve 72. (penaltıdan) dakikalarda Bruno Fernandes ile 90. dakikada Francisco Conceiçao attı.

Konuk Ermenistan'ın tek sayısını ise 18. dakikada Eduard Sperstyan kaydetti.

SEMEDO'DAN ASİST

Bu arada Portekiz'de forma giyen Fenerbahçeli sağ bek Nelson Semedo 90 dakika sahada kaldığı maçı bir asistle tamamladı.

Portekiz'in süper yıldızı Cristiano Ronaldo ise İrlanda Cumhuriyeti maçında gördüğü kırmızı kart nedeniyle bu mücadelede forma giyemedi.

Portekiz, F Grubu'nu 4 galibiyet, 1'er beraberlik ve mağlubiyetle bitirdi. 13 puan toplayan Portekiz, 2026 FIFA Dünya Kupası'na gitmeye hak kazandı. 3 puanda kalan Ermenistan ise grubunu son sırada tamamladı.

İRLANDA PLAY-OFF'TA

F Grubu'ndaki diğer maçta Macaristan'ı deplasmanda 3-2 mağlup eden İrlanda ise play-off biletini cebine koydu.

İrlanda, grubunu 10, Macaristan ise 8 puanla bitirdi.