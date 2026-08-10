Lefkoşa'da dün meydana gelen zincirleme trafik kazasında dört kişi yaralandı.

Kaza saat 10.40 sıralarında, Lefkoşa’da Dr Fazıl Küçük Caddesi'nde meydana geldi.

VB 637 plakalı salon aracı soldan birinci şerit içerisinde batı istikametine doğru kullanan 21 yaşındaki Yan Tsıkar, Atatürk Stadyumu trafik ışıklarına yaklaştığında , önünde ayni istikamete doğru seyreden ve kırmızı ışık yandığı için yavaşlayan 27 yaşındaki Barış Arslaner yönetimindeki YS 814 plakalı araca çarptı.

Çarpmanın etkisi ile ileriye savrulan YS 814 plakalı araç, önünde kırmızı ışıkta bekleyen 53 yaşındaki Mustafa Sert yönetimindeki PU 103 plakalı salon aracın arka kısmına çarptı.

Kaza sonucu yaralanan VB 637 plakalı araç ile YS 814 plakalı araç sürücüleri ile VB 637 plakalı araçta yolcu olarak bulunan 20 yaşındaki Svetlana Makurına ve 21 yaşındaki Ratmir Bandarev, kaldırılmış oldukları Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk yardım tedavisinden sonra acil serviste müşahede altına alındı.