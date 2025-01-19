Polis, Girne’de bir kumarhanede sahte ABD Doları ve euro’nun tedavüle sürüldüğünün tespit edildiğini duyurdu.

Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan açıklamada, kumarhanede müşteri olarak bulunan S.G.’nin (E-45), bugün saat 02.00 sıralarında, sahte olduğuna inanılan, KE64187210B ve KE29533189B seri numaralı 2 adet 100’lük banknottan oluşan 200 ABD Doları’nı kasaya verdiği kaydedildi.

Şahsın üzerinde yapılan aramada ise, sahte olduğuna inanılan toplam 750 euro değerinde farklı seri numaralarına sahip 15 adet 50’lik banknot daha tespit edilerek emare olarak alındığı belirtildi.

Bahse konu şahsın polis tarafından tutuklandığı, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği aktarıldı.

Euro banknotların seri numaraları şu şekilde:

“UE6190840223, UH0190573241, EC5799430529, EC9299216906, RE1187284043, UG9172243536, RE1403674031, PB1032462439, UG9172243527, WA6143256541, SE6151273831, UF5210452933, EC5176635902, UG3190871688, UA3204746733”