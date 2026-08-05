Polis’te nakillerin açıklanmasıyla yeni dönem başlıyor. Polis Hizmetleri Komisyonu kararıyla, aralarında müdürlerin de bulunduğu 147 personelin görev yeri değiştirildi; atamalar Ağustos ayı içerisinde iki farklı tarihte yürürlüğe girecek.

Polis Genel Müdürlüğü'nde görevli 5 polis müdürü ile farklı rütbe ve birimlerde görev yapan 142 personelin görev yeri değiştirildi.

Polis Hizmetleri Komisyonu kararıyla 5 polis müdürü, 5 polis müdür muavini, 11 polis başmüfettişi, bir itfaiye başmüfettişi, 6 polis müfettişi, 9 polis müfettiş muavini, 3 itfaiye müfettiş muavini, 13 polis çavuşu, bir itfaiye çavuşu, 75 polis memuru, 7 itfaiye memuru ve 11 sivil hizmet görevlisi yeni görev yerlerine nakledildi.

MÜDÜR VE MÜDÜR MUAVİNLERİNİN YENİ GÖREV YERLERİ...

Karar kapsamında polis müdürlerinden İdari Polis Müdürü Erdal Şanlıdağ Trafik Müdürlüğü'ne, İskele Polis Müdürü İbrahim Ulusoy, İletişim ve Bilgi İşlem Müdürlüğü'ne, Güzelyurt Polis Müdürü Enver Erem, İskele Polis Müdürlüğü'ne, Trafik Müdürü Cem Kayabaşı İdari Polis Müdürlüğü'ne, Adli Polis Müdürü Hüseyin Kafa ise Güzelyurt Polis Müdürlüğü'ne müdür olarak görevlendirildi.

Görevlendirmeleri yapılan dört polis müdür muavininden Gazimağusa Polis Müdürlüğü Müdür Yardımcısı Cemil Başkut İskele Polis Müdürlüğü Müdür Yardımcılığı'na, Lefkoşa Polis Müdürlüğü Müdür Yardımcısı Hasan Karabaşak Gazimağusa Polis Müdürlüğü Müdür Yardımcılığı'na, Adli Polis Müdürlüğü Müdür Yardımcısı Hakan Haksoy Adli Polis Müdür Vekilliği'ne, Lefkoşa Polis Müdürlüğü Adli Şube Amiri Erkut Efendi ise Lefkoşa Polis Müdürlüğü Müdür Yardımcılığı'na getirildi.

İlçe ve bölüm müdürleriyle müdür yardımcılarının görev değişiklikleri 19 Ağustos'tan, diğer personelin görev değişiklikleri ise 21 Ağustos'tan itibaren geçerli olacak.