KKTC'de trafik ihlallerine uygulanacak yeni ceza tarifesi açıklandı. Ehliyetsiz araç kullanmaktan alkollü araç kullanımına, cep telefonu kullanımından hız ihlallerine kadar birçok cezada önemli artışlar dikkat çekti.

KKTC'de trafik kurallarını ihlal eden sürücülere uygulanacak yeni ceza tarifesi açıklandı. Güncellenen tarifeyle birlikte özellikle ehliyetsiz araç kullanma, alkollü araç kullanma, cep telefonu kullanımı ve hız ihlallerine yönelik para cezalarında dikkat çeken artışlar yer aldı.

EN YÜKSEK CEZA 141 BİN 786 TL

Yeni tarifeye göre T işletme izinsiz araç kullanmanın cezası 141 bin 786 TL olarak belirlendi. Ehliyetsiz araç kullanma, nefes örneği vermeyi reddetme, araç kullanırken cep telefonu kullanma ve mal sahibinden izinsiz araç kullanmanın cezası ise 70 bin 893 TL oldu.

ALKOLLÜ ARAÇ KULLANIMINA AĞIR YAPTIRIM

50-100 promil arasında alkollü araç kullanan sürücülere 35 bin 446 TL, 100 promilin üzerinde alkollü araç kullananlara ise 70 bin 893 TL para cezası uygulanacak.

HIZ İHLALLERİ VE KIRMIZI IŞIK İHLALİ DE LİSTEDE

Yeni tarifeye göre;

Hız sınırını 20-40 kilometre aşmanın cezası 7 bin 89 TL,

Hız sınırını 40 kilometrenin üzerinde aşmanın cezası 17 bin 723 TL,

Kırmızı ışıkta geçmenin cezası 14 bin 178 TL,

Emniyet kemeri takmamanın cezası ise 14 bin 178 TL olarak açıklandı.

DİĞER CEZALAR

Yeni tarifede ayrıca;

Seyrüsefersiz araç kullanma: 7 bin 89 TL

Tehlikeli araç kullanma: 14 bin 178 TL

İlaç tesiri altında araç kullanma: 35 bin 446 TL

Acil sirenli araçlara yol vermeme: 10 bin 633 TL

Plaka kurallarına aykırı hareket etme: 7 bin 89 TL

Muayenesiz araç kullanma: 7 bin 89 TL

Sürüş ehliyetini yanında taşımama: 3 bin 544 TL

Patlak egzozlu araç kullanma: 10 bin 633 TL ceza ile karşılık buluyor.

Yeni ceza tarifesiyle, trafik kurallarına uyumun artırılması ve trafikte can ve mal güvenliğinin güçlendirilmesi hedefleniyor.