Polis basın bültenine göre, dün, Ercan Havalimanı’ndan KKTC’ye gelen R.A.U.(E-64) ve A.A.(E-16), giriş işlemi yaptıkları esnada tasarruflarında bulundurdukları kendi adlarına sahte olarak düzenlenmiş ikamet izni belgelerini görevli memura vererek tedavüle sürdü. Söz konusu şahıslar, tutuklandı.

İskele’de ise, 4-6 Ağustos tarihlerinde, O.J.(E-36), borcunu ödemek için zaman kazanmak amacıyla bin 700 STG meblağlı iki ayrı banka dekontunu düzenleyip sahteledi. Söz konusu şahıs, dekontları whatsapp uygulaması üzerinden borçlandığı kişiye, 13 Haziran tarihinde de, ev kira borcunu ödemek için zaman kazanmak amacıyla yine aynı yöntemle sahtelediği 2 bin 200 Euro tutarındaki banka dekontunu da whatsapp uygulaması üzerinden ev sahibine göndermek suretiyle tedavüle sürdüğü tespit edildi.

Olayın, dün polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen soruşturmada bahse konu şahıs tespit edilerek tutuklandı.

- Çevreye rahatsızlık veren alkollü şahıs tutuklandı

Paşaköy’de, 101 mlgr alkollü olan S.Ş.(K-48), sarhoş olarak bulunduğu bir esnada yüksek sesle bağırıp çağırarak çevreye rahatsızlık verdi. Bahse konu şahıs tutuklandı.

- İkamet izinsiz iki kişi tutuklandı

Ülke genelinde dün polis tarafından yapılan denetim ve kontrollerde izinsiz ikamet ettiği tespit edilen iki kişi tutuklandı.

- Yumruk attı, elmacık kemiğini kırdı

Gazimağusa’da, önceki gün, A.O.(E-33), trafik yüzünden akrabası ile tartıştığı gerekçesiyle kendisini uyaran A.S.S’nin (E-26) yüzüne yumruk vurarak sağ elmacık kemiğinin kırılmasına sebep oldu.

Yürütülen soruşturma kapsamında A.O.(E-33), tespit edilerek tutuklandı.

Polisin meselelerle ilgili soruşturması sürüyor.