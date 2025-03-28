Haspolat’taki evinde uyuşturucu ve öğütücü bulunan Şahıs tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, dün Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı C.Ö.Ş. Ekipleri tarafından O.G.’nin (E-29) Haspolat’taki evinde yapılan aramada, 12 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve içerisinde yaklaşık 1,5 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan öğütücü bulunarak emare olarak alındı. O.G. tutuklandı.

-Hırsızlık

Sütlüce’de faaliyet gösteren bir markete dün saat 18.00 sıralarında müşteri olarak giden kimliği meçhul şahıs veya şahıslar, toplam 5 bin 76 TL değerindeki kozmetik ve gıda ürünlerini alıp, ödeme yapmadan market dışına çıkardı. Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen D.A.(K-37) ve G.M.(K-19) tespit edilerek tutuklandı.

-Sarhoşluk ve rahatsızlık

Girne’de Ecevit Caddesi üzerinde, bugün saat 02.30 sıralarında, .A.(E-41) 126 miligram alkollü içki tesiri altındayken yüksek sesle bağırıp çağırmak suretiyle çevreye rahatsızlık verdiği gerekçesiyle tutuklandı.

-KKTC’de ikamet izinsiz ikamet etmek

Polis Ekipleri tarafından dün ülke genelinde yapılan denetimlerde, ülkede yasal statüsü olmadığı halde ikamet izinsiz olarak kaldığı tespit edilen bir kişi tutuklanarak aleyhinde yasal işlem başlatıldı.