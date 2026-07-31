Sn. Tufan Erhürman, siz Kıbrıs konusunda halen umutlu olduğunuzu söyleseniz bile halk artık bu durumun böyle süreceğini düşünüyor. Umarız yanılırız…

Sn. Fikri Ataoğlu, son günlerde artan yangınlara çöplük yangınları da eklenmeye başlandı. Bir ana önce bu çöplüklerin kapatılması ve katı atık depolama tesislerinin kurulması şart oldu…

Sn. Özdemir Berova, bugün itibariyle Temmuz ayı maaşları hayat pahalılığına göre zamlı ödeniyor. Acaba geçen aya göre Maliyenin kasasından bu ay ne kadar daha fazla bir ödeme yapıldı?

Sn. Ali Karavezirler, Değirmenlik-Akıncılar Belediyesi için yaklaşan yerel seçimlerde karşınıza rakip çıkacak mı dersiniz? Aldığımız bilgilere göre, birçok kişiye yapılan adaylık teklifleri geri çevrilmiş. Hayırlısı olsun…

Sn. Ertan Birinci, babanız Tekin Birinci’nin ani vefatı nedeniyle başta siz olmak üzere tüm ailenize başsağlığı diliyoruz. Merhum Tekin beyin öğütleri kulağınıza küpe olacaktır diye düşünüyoruz…

Sn. Hakan Muhtaroğlu, Hakem ve Gözlemciler Derneği başkanlığınızın ikinci dönemi hayırlısı olsun diyelim. Her geçen gün zorlaşan hakemlik mesleğini daha da ileriye taşıyacağınıza eminiz. Kolay gelsin…