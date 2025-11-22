Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre Girne’de sakin Barry Michael Hardy (E-75), dün 14.00 sıralarında evinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdi. Doktor tarafından yapılan fiziki muayenede darp veya cebir izine rastlanmadı, ölüm sebebi otopsi raporunun ardından belli olacak.

-Serdarlı’da ani ve gayrı tabii ölüm

Serdarlı’da dün akşam 20.00 sıralarında Serkan Kanmaz (E-44) evinde aniden rahatsızlandı ve ambulansla Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Görevli doktorun fiziki muayenesinde darp veya cebir izine rastlanmadığını belirttiği Kanmaz’ın ölüm nedeni otopsi raporuyla belirlenecek.

-Girne Limanı’nda uyuşturucu…

Girne Turizm Limanı’nda dün sabah 08.30 sıralarında narkotik detektör köpeği Pamir’in tepki vermesi üzerine üzerinde ve eşyalarında yapılan aramada yaklaşık 3 gram hintkeneviri bulunan Ç.D’nin (E-30) tutuklandı.

-Çamlıbel’de kaçak botoks ve dolgu uygulaması yapan 2 kişi tutuklandı

Çamlıbel’de F.A’nın (K-22)’nın sorumluluğundaki binada Kıbrıs Türk Tabipler Birliği’nde kaydı ve diplomaları olmadığı halde botoks ve dolgu uygulaması yapan S.A (K-33) ve A.K’nin (K-41) tutuklandı.

-Girne’de evinde botoks ilacı bulunan şahıs tutuklandı

Girne’de dün evinde yapılan polis aramasına izinsiz 5 kutu botoks ilacı ile 1 kullanılmış dolgu enjektörü bulunan K.B (K-40) tutuklandı.

-İskele’de yüzlerce yasak kuş ele geçirildi

İskele’de kullanımındaki araçta yapılan aramada, avlanması yasak ve koruma altında bulunan 360 pulya ile satışı yasak 72 cikla bulunan K.S’ye (E-66) idari para cezası kesildi. Kuşlar ie mare olarak alındı.

-Ülkede izinsiz ikamet eden kişi tutuklandı

Polis ekipleri tarafından KKTC genelinde yapılan denetimlerde, ülkede izinsiz ikamet ettiği belirlenen bir kişi tutuklandı.

Olaylarla ilgili polis soruşturması sürüyor.