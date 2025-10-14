Tuzla’da dün gece 04.30 sıralarında N.B (E-37), boşanma aşamasında olduğu eşinin kaldığı evin açık kapısından içeriye izinsiz girip mülke tecavüz ettikten sonra, yatak odası içerisinde muhafaza edilen muhtelif ziynet eşyasını çaldığı tespit edildi.

Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, bahse konu şahıs tespit edilerek tutuklandı.

-Sahtekârlıkla para temini…

Alayköy’de, 23 Şubat – 10 Mart tarihleri arası H.T’nin (E-55) yurt dışında bulunan aile fertlerine ön izin, çalışma izini ve yatay geçiş izni ile KKTC’ye gelmelerine yardımcı olacağı yönünde yalan beyanda bulunarak, dört ayrı şahıstan sahtekârlıkla toplam 5 bin 600 ABD Doları ile 400 Euro nakit para temin ettiği tespit edildi.

Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturma kapsamında, bahse konu şahıs tespit edilerek tutuklandı.

-Gamze Eryılmaz isimli şahıs kayıp…

Lefkoşa’da sakin Gamze Eryılmaz’ın (K-44) dün gece kaldığı otelden ayrıldığı ve kendisinden haber alınamadığı bildirildi.

Polis, bahse konu şahsın arandığını açıkladı.

-İkamet izinsiz 1 kişi tutuklandı

Polis ekipleri tarafından ülke genelinde dün gerçekleştirilen denetim ve kontroller sonucu, KKTC’de ikamet izinsiz kaldığı tespit edilen 1 kişi tutuklanarak aleyhinde yasal işlem başlatıldı.

Polis soruşturmasının sürdüğü açıklandı.