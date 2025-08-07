Havaalanında meydana gelen “Sahte Belge Düzenleme ve Sahtelemiş olduğu Belgeyi Tedavüle Sürme” suçlarından tutuklanan zanlılar Kaneez Fatima ve Nazia Sher dün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren polis memuru, olayla ilgili bulguları aktardı. Kiriş, 2 Ağustos 2025 tarihinde, saat 15:30’da KKTC Havalimanı’na İstanbul’dan gelen zanlılar Kaneez Fatima ve Nazia Sher’in kendi adlarına düzenlemiş olan sahte ikamet izni belgelerini, görevli muhaceret memuruna ibraz ederek sahte belgeyi tedavüle sürdüklerini mahkemeye aktardı. Polis adı edilenlerin tutuklandığını, mahkemeye çıkarılarak, 3 gün ek süre alındığını söyledi. Polis, bu süre içerisinde gerekli soruşturmanın tamamlandığını belirterek, Pakistan uyruklu zanlıların ülkede yasal bağı bulunmadığını ifade etti. Polis memuru, davaları görülünceye kadar zanlıların bir ayı aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesini talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlıların bir ayı aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.