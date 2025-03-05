Polisten yapılan açıklamada, “Avrupa gazetesinde dün ‘PKK İftirası ile Sınır Dışı Ettiler’ başlığı altında yer alan haber içeriğinde, Türkiye Cumhuriyeti uyruklu bir kadının ‘PKK örgüt üyesi’ diye iftira atılarak önce hapse gönderildiği, ardından da Girne Limanı’ndan sınır dışı edildiği yönünde gerçek dışı haber yer almaktadır” denildi.

Haberde konu edilen kişinin, 31 Temmuz’da Karşıyaka’da işlediği “şiddet tehdidi” suçundan Girne Kaza Mahkemesi tarafından mahkum edilerek 16 gün hapis cezasına çarptırıldığı belirtilen açıklamada, bu kişinin aldığı hapis cezası sonrası, KKTC’de ikametinin sakıncalı görüldüğü, tutuklanıp adadan ihraç edilmesi ve yasaklı göçmen ilan edilmesine karar verildiği kaydedildi.

Bu kişinin cezasını tamamlamasının ardından İçişleri Bakanlığı tarafından hakkında çıkarılan ihraç emri gereğince 27 Aralık tarihinde Girne Turizm Limanı’ndan, ülkesi Türkiye’ye gönderilmek suretiyle ihraç edildiği belirtildi.

Açıklamada, TC Emniyet Genel Müdürlüğü yetkililerinden, söz konusu kişinin Türkiye’de “Tehdit, Rüşvet Vermek, Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması ile Dolandırıcılık” suçlarından arandığı bilgisinin alındığı ifade edildi.