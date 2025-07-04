Gazimağusa'da Havva Şentürk Caddesi üzerinde seyir halinde olan bir araç sürücüsünün, insan hayatını tehlike atacak şekilde yolcu taşıdığı görüntülerinin sosyal medyada paylaşılması üzerine polis ekipleri harekete geçti.

Gazimağusa Polis Müdürlüğü’ne bağlı trafik ekipleri söz konusu araç sürücüsünü tespit ederek, aracın sabit koltukları dışında yolcu taşımak suçundan dolayı kendisine 6520,35 TL para cezası ve 10 ceza puanı ile her iki yolcuya ise yolcuların ayakta durma veya aracın koltuklarından başka herhangi bir kısmında oturma suçundan 4346,90’ar TL para cezası yazarak rapor edip, aleyhlerinde yasal işlem başlattı.