Gönüllülük esasına dayanan bu uygulama sayesinde, Polis ile Halkımız trafik güvenliği için birlikte çalışarak, trafikte tehlikeye sebep olan olaylara ve trafik kazalarına hep birlikte “DUR” diyecektir.

Uygulama için gönüllü olan şahıslar, trafik güvenliği hakkında bilgilendirme eğitimi aldıktan sonra, günlük hayatlarında trafikte tanık oldukları tehlike yaratan olayları gereğinin yapılabilmesi için Polis Genel Müdürlüğü’ne bildirebilecektir.

Eğitime Katılacak Şahıslarda Aranan Şartlar;

• KKTC vatandaşı olmak,

• 30-65 yaş aralığında olmak,

• En az lise mezunu olmak ,

• En az 10 yıllık sürücü belgesine sahip olmak,

• Adli sicili temiz olmak ve yüz kızartıcı herhangi bir suç işlememiş olmak,

• Alkollü içki tesiri altında veya sürüş ehliyetsiz araç kullanmak suçlarından ceza almamış olmak ve