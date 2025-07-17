Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu tarafından organize edilen B Lisans Antrenörlük Kursu ve Kaleci Antrenörlüğü Kursu tüm hızıyla sürüyor. Eğitmen Hakan Yılmaz önderliğindeki KTFF ekibi dolu dolu bir kurs programıyla antrenör eğitimlerinde fark yaratıyor. Her iki kurs 25 Temmuz 2025 tarihinde tamamlanırken kursun ilk haftası Göçmenköy Stadı’nda gerçekleşti. İkinci etapta teorik eğitimler Ahmed Sami Topcan Toplantı Salonu’nda gerçekleşirken, uygulama derslerine Cihangir Stadı ev sahipliği yapacak.