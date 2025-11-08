46 yaşındaki iki çocuk annesi Wendy Melvill, eşi Jerry ve çocukları Henry (16) ile Kate (13) ile birlikte sabah 04.00'te Luton Havalimanı'na geldi. Ancak check-in sırasında görevliler, kadının pasaportunun süresi dönüş tarihinden sonraki üç ayı kapsamadığı için uçağa binemeyeceğini söyledi.

Pasaportu Ocak 2026'ya kadar geçerli olmasına rağmen, Avrupa Birliği ülkelerine seyahat eden İngiliz vatandaşlarının pasaportlarının dönüş tarihinden itibaren en az üç ay daha geçerli olması gerekiyor.

Wendy, içinde kaldığı durumu şöyle anlattı:

"Online check-in yaptım, hiçbir uyarı almadım. Pasaportumun geçerli olduğunu düşünüyordum. Havalimanında söylediklerinde gözyaşlarımı tutamadım. Eğer bilseydim, çoktan yenilerdim."

Ailesinin tatili iptal etmemesi için Wendy, eşini ve çocuklarını uçağa bindirdi. Kendisi ise Londra'da kalıp acil şekilde yeni bir pasaport çıkarmak zorunda kaldı.

Yeni belge için 250 sterlin (yaklaşık 13.800 TL), Gatwick Havalimanı yakınındaki otele 106 sterlin (yaklaşık 5.800 TL) ve yeni uçak bileti için 86 sterlin (yaklaşık 4.700 TL) ödedi.

Wendy, tüm işlemleri tamamlayıp tatilin üçüncü günü Güney Kıbrıs'a ulaşabildi.

"Bu benim hayatımın en pahalı hatasıydı. Böyle bir kural olduğunu hiç duymamıştım. Pasaport geçerli ama uçağa binemiyorsunuz ve bu tamamen saçmalık" dedi.

"ÜÇ AY KURALI" NEDİR?

Avrupa Birliği ülkeleri, Schengen Bölgesi dışından gelen ziyaretçiler için bir pasaportun dönüş tarihinden itibaren en az 3 ay daha geçerli olmasını şart koşuyor.

Birleşik Krallık AB'den ayrıldıktan sonra, bu kural artık İngiliz vatandaşları için de geçerli hale geldi.