

5 Eylül 2025 saat 18:30 sıralarında Kalkanlı Ağıllar bölgesinde park halindeki VR 305 plakalı kamyon, muhtemelen elektrik aksamının kısa devre yapması sonucu alev aldı. Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, kamyonun sol çamurluğu, hava hortumu, elektrik dağıtıcısı ve kabloları ile çevredeki kuru ot ve samanlar yandı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.