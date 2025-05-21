Demirhan’da Erülkü Süpermarket’e giren Gönyeli'de sakin 40 yaşındaki Zehra Bolat ve 19 yaşındaki Bengisu Tuzcu’nun, 10 bin 259 TL 49 kuruş değerindeki kozmetik ürünlerini çaldıkları tespit edildi.

Demirhan’da meydana gelen "Sirkat" suçundan tutuklanan Zehra Bolat ve Bengisu Tuzcu dün mahkemeye çıkarıldı.

Polis, zanlıların 16 Mayıs 2025 tarihinde saat 19:20 raddelerinde Demirhan'daki Erülkü Süpermarket’te toplam değerleri 10.259,49 TL olan muhtelif markalardaki bayan kozmetik ürünlerini Zehra Bolat ve Bengisu Tuzcu’nun çantalarına koyarak görevli kasiyere ödeme yapmadan market dışına çıkararak sirkat ettiklerini belirtti.

Polis, şikayet üzerine zanlıların aynı gün tutuklandığını ifade etti. Polis, aynı gün zanlıların evinde arama yapıldığını, çaldıkları ürünlerin bulunarak emare alındığını aktardı.

Polis, her iki zanlının da itiraf içerikli gönüllü ifade verdiklerini kaydetti. Zanlıların aleyhlerine getirilen davaları da kabul ettiklerini belirten polis, zanlılardan Tuzcu'nun ülkede öğrenci izniyle, Bolat'ın çalışma izniyle bulunduğunu ifade ederek teminat talep etti.

Mahkemede söz alan zanlı Bolat, bir çocuk annesi olduğunu, burs kazandığı için eğitime başladığını, güzellik uzmanlığı bölümünde okuduğunu ifade ederek, “38 bin TL maaş alıyorum, 25 bin TL kira ödüyorum. Okulda uygulamalı sınav için kozmetik ürünleri istediler, param yoktu mecbur kaldığım için yaptım. Çok özür dilerim, çok pişmanın ama çocuğumla hayat mücadelesi veriyorum, başka çarem yoktu” dedi.

Zanlı Tuzcu ise Bolat ile aynı bölümde okuduğunu, sınav için kozmetik ürün çaldığını ifade ederek, “Annem para göndermişti ama yetmeyeceği için yaptım, çok üzgünüm” dedi.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet, zanlıların yurt dışına çıkışlarının yasaklanmasına, haftada bir gün ıspat-ı vücut yapmalarına ve 100’er bin TL şahsi kefalet senedi imzalamalarına emir verdi.