Fileleftheros gazetesinin haberine göre, gazetecilerin konuyla ilgili sorularını yanıtlayan Papanastasiu, uzun süredir GSI projesinin ilerlemesine engel olan “Türk tehditleri” karşısında kayıtsız ve sessiz kalan Avrupa Komisyonu’nun yeniden ortaya çıkmasının akıllarda soru işaretleri oluşturduğunu ve bu konuyu telekonferans toplantısında gündeme getireceğini söyledi.

Papanastasiu, komisyonun telekonferansda nelerin konuşulacağına dair bilgilendirme yapmadığını kaydederken, muhtemelen proje için Güney Kıbrıs’ın ödemesi gereken para için yeniden baskı yapılacağını belirtti.

Gazete, Rum hükümetini esas düşündüren şeyin, Yunanistan Bağımsız Ekektrik İletim Operatörü ADMİE’nin, projenin ilerlemesindeki şüpheler ve ciddi jeopolitik zorluklara rağmen milyonlarca euro borçlanma niyeti olduğunu yazdı.

Haberde, telekonferans toplantısının ne zaman yapılacağına dair detay yer almadı.