Politis gazetesi, “İranlının İadesine Fransız Engeli – Suiistimal Şüphelisinin Kıbrıs’a İade Edilmesi Talebimiz Reddedildi” başlıkları altında verdiği haberinde, KKTC’deki eski Rum taşınmazlarını suiistimal etme iddiasıyla Güney Kıbrıs’ın talebi üzerine Fransa’da tutuklanan İran asıllı iş adamı Bahdad Jafari’nin Güney Kıbrıs’ın iadesi talebini reddeden Fransız mahkemesi tarafından serbest bırakıldığını yazdı.

Gazete, Rum yetkili makamlara dayandırarak verdiği haberinde, iade talebinin Fransa mahkemesince reddedilmesine karşın Jafari’nin AB tutuklama emrinin hala geçerli olduğunu ve başka ülkede tutuklanabileceğini öne sürdü. Habere göre, Fransız mahkeme kararı başka bir ülkeyi bağlamıyor. Jafari, başka bir ülkede tutuklanabilir ve iadesi talep edilebilir.

Gazete, KKTC basınının, Jafari’nin hali hazırda KKTC’ye döndüğünü ve Güney Kıbrıs’ın da Fransız mahkemesinin kararına itiraz ettiğini yazdığını da aktarırken, Jafari’nin sahibi olduğu şirketin internet sayfasında yer alan bilgilere de yer verdi.