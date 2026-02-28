Dünya gözünü dün sabah yeni bir savaşa açtı. Pakistan, Afganistan sınırında önceki gece boyu başlayan çatışmaların ardından Pakistan savaş ilan ettiğini duyurdu.

Pakistan ile Afganistan arasında aylar süren sınır gerilimi, karşılıklı hava saldırılarıyla açık savaşa dönüştü.

Son çatışma dalgası, Taliban yönetimindeki Afganistan’ın geçtiğimiz Perşembe akşamı Pakistan’a yönelik sınır ötesi saldırısıyla başladı. Afganistan, bu operasyonun 22 Şubat’ta Pakistan’ın Afgan sınır bölgelerine düzenlediğini söylediği ve aralarında kadın ile çocukların da bulunduğu en az 18 kişinin öldüğü hava saldırılarına yanıt olduğunu açıkladı.

Pakistan ise buna “Operation Ghazab Lil Haq” adı verilen hava harekatıyla karşılık verdi.

Pakistan, Afganistan’ın başkenti Kabil dahil büyük kentleri bombaladı.

Afganistan yönetimi de, Pakistan’ın saldırılarına yanıt olarak Durand Hattı boyunca Pakistan’a ait askeri tesislere operasyon başlattığını açıkladı.

Pakistan, hava operasyonlarında Afgan tarafında 133 kişinin hayatını kaybettiğini ve 200'den fazla kişinin yaralandığını öne sürdü. Afganistan yönetimi ise misilleme operasyonlarında 55 Pakistan askerinin öldüğünü ve bazı karargâhların ele geçirildiğini duyurdu. Çatışmaların bilançosu her saat ağırlaşmaya devam ediyor.

Operasyonlar sırasında 27 mevzi imha edilirken, 9 kritik nokta kontrol altına alındı. Pakistan tarafı, iki kolordu ve üç tugay karargâhı dahil birçok mevziyi yok ettiğini ve 80'den fazla askeri aracı imha ettiğini açıkladı. Afganistan ise sınırda bazı karargâhları ve kontrol noktalarını ele geçirdiğini iddia etti.

Pakistan Savunma Bakanlığı "Sabrımız taştı, Afganistan ile açık savaşa girdik" açıklaması yaptı.

SİVİLLERİN HAYATI TEHDİT ALTINDA

Çatışmaların savaş boyutuna ulaşması, Güney Asya'daki uzun süreli gerilimin en ciddi aşamasını temsil ediyor. Durand Hattı boyunca devam eden bombardıman ve kara operasyonları, bölgedeki sivillerin hayatını ciddi şekilde tehdit ediyor ve barış umutlarını zayıflatıyor.

İKİ ÜLKE ARASINDAKİ GERİLİMİN ARKA PLANI NE?

İki ülke arasındaki şiddet, ekim ayında onlarca asker, sivil ve militanın öldüğü çatışmaların ardından derinleşti.

Katar arabuluculuğunda sağlanan ateşkes büyük ölçüde korunsa da taraflar zaman zaman sınır hattında karşılıklı ateş açmaya devam etti. Kasım ayındaki barış görüşmeleri ise kalıcı bir anlaşma sağlayamadı.

Krizin merkezinde güvenlik sorunu yer alıyor. Pakistan, Afganistan’ı 2007’de ortaya çıkan ve Pakistan Talibanı (TTP) olarak bilinen silahlı gruba ev sahipliği yapmakla suçluyor. İslamabad’a göre TTP, 2025 yılında Pakistan genelinde binden fazla şiddet eylemi gerçekleştirdi.

Afgan Taliban ile TTP arasında ideolojik ve sosyal bağlar bulunduğu belirtilirken, Afgan yönetimi TTP’ye barınma sağladığı iddialarını reddediyor.

ORDULARIN KAPASİTESİ NE DURUMDA?

Pakistan, askeri kapasite bakımından Afganistan’a kıyasla belirgin üstünlüğe sahip.

Pakistan’ın 660 bin aktif askeri personeli bulunuyor. Afgan Taliban güçlerinin aktif personel sayısı ise yaklaşık 172 bin.

Pakistan’ın 6 binden fazla zırhlı savaş aracı ve 4 bin 600’ün üzerinde topçu sistemi bulunuyor.

Afgan güçlerinin Sovyet döneminden kalma ana muharebe tankları ve zırhlı personel taşıyıcıları olduğu bilinse de kesin sayıları açıklanmıyor. Pakistan’ın 465 savaş uçağı ve çok rollü, taarruz ve nakliye görevli 260’tan fazla helikopteri var. Afganistan’ın ise savaş uçağı bulunmuyor.